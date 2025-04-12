Mapped USDT Logosu

Mapped USDT Fiyatı (USDT)

USD

Mapped USDT (USDT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.999619
$0.999619$0.999619
0.00%(1D)

Bugünkü Mapped USDT (USDT) Fiyatı

Bugün için canlı Mapped USDT (USDT) fiyatı, 0.999613 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. USDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mapped USDT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Mapped USDT fiyat değişimi +0.03%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki USDT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, USDT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Mapped USDT (USDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mapped USDT / USD fiyat değişimi, $ +0.00027515.
Son 30 gün içerisinde, Mapped USDT / USD fiyat değişimi, $ -0.0001113568.
Son 60 gün içerisinde, Mapped USDT / USD fiyat değişimi, $ -0.0010076099.
Son 90 gün içerisinde, Mapped USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00027515+0.03%
30 Gün$ -0.0001113568-0.01%
60 Gün$ -0.0010076099-0.10%
90 Gün$ 0--

Mapped USDT (USDT) Fiyat Analizi

En güncel Mapped USDT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.92943
$ 0.92943$ 0.92943

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

+0.00%

+0.03%

--

Mapped USDT (USDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Mapped USDT (USDT) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mapped USDT (USDT) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mapped USDT (USDT) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDT / VND
25,631.076933
1 USDT / AUD
A$1.57938854
1 USDT / GBP
0.75970588
1 USDT / EUR
0.87965944
1 USDT / USD
$0.999613
1 USDT / MYR
RM4.41828946
1 USDT / TRY
38.03527465
1 USDT / JPY
¥143.72435714
1 USDT / RUB
83.18779386
1 USDT / INR
86.04668704
1 USDT / IDR
Rp16,660.21000258
1 USDT / KRW
1,419.90028585
1 USDT / PHP
56.93795648
1 USDT / EGP
￡E.51.30013916
1 USDT / BRL
R$5.86772831
1 USDT / CAD
C$1.37946594
1 USDT / BDT
121.48296789
1 USDT / NGN
1,596.82179072
1 USDT / UAH
41.3839782
1 USDT / VES
Bs70.972523
1 USDT / PKR
Rs280.31147746
1 USDT / KZT
516.59000227
1 USDT / THB
฿33.46704324
1 USDT / TWD
NT$32.36746894
1 USDT / AED
د.إ3.66857971
1 USDT / CHF
Fr0.80968653
1 USDT / HKD
HK$7.74700075
1 USDT / MAD
.د.م9.2964009
1 USDT / MXN
$20.27215164