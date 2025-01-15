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MarketRaker AI Fiyatı (RAKER)

USD

MarketRaker AI (RAKER) Canlı Fiyat Grafiği

$0.02369668
$0.02369668$0.02369668
+8.60%(1D)

Bugünkü MarketRaker AI (RAKER) Fiyatı

Bugün için canlı MarketRaker AI (RAKER) fiyatı, 0.02369668 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RAKER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MarketRaker AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.06K USD
- Gün içindeki MarketRaker AI fiyat değişimi +8.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında MarketRaker AI (RAKER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, MarketRaker AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00189637.
Son 30 gün içerisinde, MarketRaker AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0132762782.
Son 60 gün içerisinde, MarketRaker AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0061055538.
Son 90 gün içerisinde, MarketRaker AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00189637+8.70%
30 Gün$ -0.0132762782-56.02%
60 Gün$ +0.0061055538+25.77%
90 Gün$ 0--

MarketRaker AI (RAKER) Fiyat Analizi

En güncel MarketRaker AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.02179262
$ 0.02179262$ 0.02179262

$ 0.02426016
$ 0.02426016$ 0.02426016

$ 0.305731
$ 0.305731$ 0.305731

-0.63%

+8.70%

-2.17%

MarketRaker AI (RAKER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.06K
$ 3.06K$ 3.06K

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MarketRaker AI (RAKER) Nedir?

MarketRaker AI is a cutting-edge AI trading tool designed to assist traders and investors in analyzing market trends and making informed investment decisions.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MarketRaker AI (RAKER) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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RAKER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAKER / AUD
A$0.0381516548
1 RAKER / GBP
0.0191943108
1 RAKER / EUR
0.0229857796
1 RAKER / USD
$0.02369668
1 RAKER / MYR
RM0.10663506
1 RAKER / TRY
0.8405212396
1 RAKER / JPY
¥3.742890606
1 RAKER / RUB
2.4452604092
1 RAKER / INR
2.0504737204
1 RAKER / IDR
Rp388.4701017792
1 RAKER / PHP
1.3912320828
1 RAKER / EGP
￡E.1.1952605392
1 RAKER / BRL
R$0.143364914
1 RAKER / CAD
C$0.0338862524
1 RAKER / BDT
2.8822271884
1 RAKER / NGN
36.7959677372
1 RAKER / UAH
1.0026065308
1 RAKER / VES
Bs1.25592404
1 RAKER / PKR
Rs6.6099519192
1 RAKER / KZT
12.5777238104
1 RAKER / THB
฿0.8225117628
1 RAKER / TWD
NT$0.7810425728
1 RAKER / CHF
Fr0.0215639788
1 RAKER / HKD
HK$0.1843601704
1 RAKER / MAD
.د.م0.2386255676