Marksman Fiyatı (MARKS)
Bugün için canlı Marksman (MARKS) fiyatı, 0.129949 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MARKS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Marksman Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 58.02 USD
- Gün içindeki Marksman fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Marksman / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Marksman / USD fiyat değişimi, $ -0.0274656177.
Son 60 gün içerisinde, Marksman / USD fiyat değişimi, $ +0.0042545822.
Son 90 gün içerisinde, Marksman / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0274656177
|-21.13%
|60 Gün
|$ +0.0042545822
|+3.27%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Marksman fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-11.70%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Being able to research and analyze contracts efficiently and accurately is an important skillset for any active trader to have. In order to do that, the trader must ensure that they get the most accurate information, and they get is fast. That is exactly what Marksman aims to do. Marksman is a single-stop information aggregator platform that enables you to watch, filter, and track contracts as soon as they hit the block-chain, investigate all contract metrics, and provides all necessary links, all in an easy to read, responsive, and very fast dashboard. The feature that really sets us apart from the competition is our Marksman Score. Marksman Score is a formula that takes into consideration a multitude of factors, such as pre-launch token hype, token metrics and security, social media chatter and mentions, and much more. Combined with our notification bot that takes advantage of our filters, users can be notified for a multitude of different factors, such as amount of snipers actively targeting a token. Accuracy, Precision, Stability, and Speed are the goals of our platform. Marksman is best used in conjunction with your favorite sniping bot utility.
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