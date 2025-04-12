Maro Fiyatı (MARO)
Bugün için canlı Maro (MARO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 109.00K USD. MARO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Maro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Maro fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 991.00M USD.
MEXC'deki MARO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MARO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Maro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Maro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Maro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Maro / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-66.92%
|60 Gün
|$ 0
|-60.12%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Maro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? - Maro blockchain is a decentralized, high-performance, and secure blockchain platform that was designed to support the development of decentralized applications (dApps). The platform is built on a multi-chain architecture that allows developers to create customized side chains that can run independently of the main chain. As an open blockchain infrastructure, users and developers can directly connect to and build upon the global economy with Maro. What makes your project unique? - MARO distinguishes itself from other mainnet projects with its superior processing speed and user-friendly features, which enable users to conveniently participate in selecting representatives. Our platform offers a range of user-friendly mobile applications and software development kits History of your project. - The history of the Maro Blockchain project, formerly known as TTC, dates back to 2018. Key milestones in the project's development include the completion of many services and solutions, such as MARO mainnet, Acorn Protocol(AI, DAO, SocialFi), Tigris Protocol(Defi), ByteBridge(Data SaaS). What’s next for your project? - The next steps for the Maro Blockchain project involve several significant developments. We plan to update our EVM-compatible supporting tools and further enhance the Acorn Protocol base on MARO by integrating Generative AI technology. This integration will empower individuals to create and generate value through the use of cutting-edge technology. We will update the MVM for Maro Blockchain and expand offerings with the launch of an Open Labor Marketplace. What can your token be used for? - Voters(Holders): MARO holders who contribute to the governance of consensus will be rewarded with MARO. - Developers: To develop a DApp, developers need to use gas to perform the necessary tasks within the DApp, and users who execute these tasks within the DApp also need to pay for the gas required to perform these tasks.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MARO / VND
₫--
|1 MARO / AUD
A$--
|1 MARO / GBP
￡--
|1 MARO / EUR
€--
|1 MARO / USD
$--
|1 MARO / MYR
RM--
|1 MARO / TRY
₺--
|1 MARO / JPY
¥--
|1 MARO / RUB
₽--
|1 MARO / INR
₹--
|1 MARO / IDR
Rp--
|1 MARO / KRW
₩--
|1 MARO / PHP
₱--
|1 MARO / EGP
￡E.--
|1 MARO / BRL
R$--
|1 MARO / CAD
C$--
|1 MARO / BDT
৳--
|1 MARO / NGN
₦--
|1 MARO / UAH
₴--
|1 MARO / VES
Bs--
|1 MARO / PKR
Rs--
|1 MARO / KZT
₸--
|1 MARO / THB
฿--
|1 MARO / TWD
NT$--
|1 MARO / AED
د.إ--
|1 MARO / CHF
Fr--
|1 MARO / HKD
HK$--
|1 MARO / MAD
.د.م--
|1 MARO / MXN
$--