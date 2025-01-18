Mars AI Fiyatı (MAAI)
Bugün için canlı Mars AI (MAAI) fiyatı, 0.00438345 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 439.16K USD. MAAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mars AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.77K USD
- Gün içindeki Mars AI fiyat değişimi -4.14%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Mars AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000189540811384969.
Son 30 gün içerisinde, Mars AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mars AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mars AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000189540811384969
|-4.14%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mars AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.43%
-4.14%
-38.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mars AI ($MAAI) is a project that merges artificial intelligence (AI) and blockchain technology to revolutionize how users interact with digital content within the cryptocurrency space. Its purpose is to provide a decentralized platform with AI-powered tools that enable users to create, manipulate, monetize, and authenticate digital content in new ways. Here's a breakdown of its key functions and utilities: AI-Powered Content Creation and Manipulation: Mars AI offers tools for generating and modifying digital content using advanced AI algorithms, including neural networks and natural language processing. This aims to simplify and enhance the creative process. Blockchain-Based Authentication and Ownership: By integrating blockchain technology, the platform ensures content authenticity, ownership rights, and transparent transactions. This addresses issues of plagiarism and copyright. Smart Contract Automation: The platform automates blockchain operations through intelligent smart contracts, powered by predictive AI. This increases efficiency and reduces complexity. Decentralized and Cost-Effective Solution: Mars AI aims to democratize access to advanced AI tools, making them more affordable and accessible to individuals and small businesses through a token-based ecosystem ($MAAI). Enhanced User Engagement: The platform uses machine learning algorithms to personalize user experiences and offer new ways to interact with content.
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|1 MAAI / AUD
A$0.0070573545
|1 MAAI / GBP
￡0.003594429
|1 MAAI / EUR
€0.0042519465
|1 MAAI / USD
$0.00438345
|1 MAAI / MYR
RM0.019725525
|1 MAAI / TRY
₺0.1553056335
|1 MAAI / JPY
¥0.6850017315
|1 MAAI / RUB
₽0.4492597905
|1 MAAI / INR
₹0.379519101
|1 MAAI / IDR
Rp71.859824568
|1 MAAI / PHP
₱0.2566509975
|1 MAAI / EGP
￡E.0.22092588
|1 MAAI / BRL
R$0.026739045
|1 MAAI / CAD
C$0.006312168
|1 MAAI / BDT
৳0.532589175
|1 MAAI / NGN
₦6.8277932235
|1 MAAI / UAH
₴0.1845870795
|1 MAAI / VES
Bs0.2367063
|1 MAAI / PKR
Rs1.222018191
|1 MAAI / KZT
₸2.326647591
|1 MAAI / THB
฿0.1507468455
|1 MAAI / TWD
NT$0.1441716705
|1 MAAI / CHF
Fr0.0039889395
|1 MAAI / HKD
HK$0.034103241
|1 MAAI / MAD
.د.م0.044009838