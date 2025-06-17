Masha and the Bear Fiyatı (MASHA)
Bugün için canlı Masha and the Bear (MASHA) fiyatı, 0,01744546 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 17,28M USD. MASHA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Masha and the Bear Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Masha and the Bear fiyat değişimi +%17,23
- Dolaşımdaki arz: 1000,00M USD.
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Gün içerisinde, Masha and the Bear / USD fiyat değişimi, $ +0,00256462.
Son 30 gün içerisinde, Masha and the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Masha and the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Masha and the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00256462
|+%17,23
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Masha and the Bear fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,42
+%17,23
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
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|1 MASHA / VND
₫459,0772799
|1 MASHA / AUD
A$0,0266915538
|1 MASHA / GBP
￡0,0127351858
|1 MASHA / EUR
€0,0150030956
|1 MASHA / USD
$0,01744546
|1 MASHA / MYR
RM0,0737942958
|1 MASHA / TRY
₺0,6875255786
|1 MASHA / JPY
¥2,5264515172
|1 MASHA / RUB
₽1,3692941554
|1 MASHA / INR
₹1,4987394686
|1 MASHA / IDR
Rp285,9911017824
|1 MASHA / KRW
₩23,7352461484
|1 MASHA / PHP
₱0,986540763
|1 MASHA / EGP
￡E.0,876634365
|1 MASHA / BRL
R$0,0957755754
|1 MASHA / CAD
C$0,023551371
|1 MASHA / BDT
৳2,1325330304
|1 MASHA / NGN
₦26,921833872
|1 MASHA / UAH
₴0,724858863
|1 MASHA / VES
Bs1,77943692
|1 MASHA / PKR
Rs4,9377629984
|1 MASHA / KZT
₸8,941670523
|1 MASHA / THB
฿0,5671519046
|1 MASHA / TWD
NT$0,5132454332
|1 MASHA / AED
د.إ0,0640248382
|1 MASHA / CHF
Fr0,0141308226
|1 MASHA / HKD
HK$0,1367724064
|1 MASHA / MAD
.د.م0,1589281406
|1 MASHA / MXN
$0,3302425578