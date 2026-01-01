Bugünkü Massa Bridged BTC Fiyatı

Bugünkü Massa Bridged BTC (WBTC.E) fiyatı $ 81.846 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WBTC.E / USD dönüşüm oranı WBTC.E başına $ 81.846 şeklindedir.

Massa Bridged BTC, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.369,19 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,20 WBTC.E şeklindedir. Son 24 saat içinde WBTC.E, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 212.430 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 75.758 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WBTC.E, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,37K$ 16,37K $ 16,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,37K$ 16,37K $ 16,37K Dolaşım Arzı 0,20 0,20 0,20 Toplam Arz 0,2 0,2 0,2

Şu anki Massa Bridged BTC piyasa değeri $ 16,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WBTC.E arzı 0,20 olup, toplam arzı 0.2. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,37K.