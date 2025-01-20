Matar AI Fiyatı (MATAR)
Bugün için canlı Matar AI (MATAR) fiyatı, 0.870699 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MATAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Matar AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 189.46K USD
- Gün içindeki Matar AI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Matar AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Matar AI / USD fiyat değişimi, $ +0.5540390083.
Son 60 gün içerisinde, Matar AI / USD fiyat değişimi, $ +0.1688350663.
Son 90 gün içerisinde, Matar AI / USD fiyat değişimi, $ -0.904433617653491.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.5540390083
|+63.63%
|60 Gün
|$ +0.1688350663
|+19.39%
|90 Gün
|$ -0.904433617653491
|-50.95%
En güncel Matar AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing MATAR: Pioneering Decentralized Solutions with Blockchain and AI LBank Exchange is thrilled to announce the upcoming listing of MATAR (MATAR), an ambitious project poised to transform the digital landscape by integrating blockchain and artificial intelligence (AI) technologies. This innovative platform is designed to enhance the decentralization and security of digital transactions while incorporating advanced AI to streamline and optimize the user experience. MATAR focuses on creating a seamless ecosystem where technology and practicality meet, paving the way for smarter, more efficient digital solutions. At the heart of MATAR's offering is its NFT marketplace, a decentralized venue for artists and collectors to securely trade digital assets. The platform simplifies the process of token creation and offers AI-driven services such as NFT curation, recommendation, and valuation. These features not only enhance the usability of the platform but also ensure that users can engage with digital assets in a more intuitive and meaningful way. Further enriching its ecosystem, MATAR places a strong emphasis on security, user-friendliness, and strategic partnerships. The platform incorporates robust security measures to protect transactions and employs a user-friendly interface to cater to both seasoned traders and newcomers. Collaborations with renowned artists and influencers, alongside continuous feedback from its community, ensure that MATAR remains at the cutting edge of blockchain and AI integration. This community-driven approach, coupled with a detailed roadmap that includes beta testing and a mainnet launch, positions MATAR to effectively address the challenges of current digital systems and set new standards in the tech space.
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