Bugünkü maxBTC Fiyatı

Bugünkü maxBTC (MAXBTC) fiyatı $ 88.514 olup, son 24 saatte % 0,72 değişim gösterdi. Mevcut MAXBTC / USD dönüşüm oranı MAXBTC başına $ 88.514 şeklindedir.

maxBTC, şu anda piyasa değeri açısından $ 177.041 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,00 MAXBTC şeklindedir. Son 24 saat içinde MAXBTC, $ 88.056 (en düşük) ile $ 89.159 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 172.696 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 39.822 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAXBTC, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%0,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

maxBTC (MAXBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 177,04K$ 177,04K $ 177,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 177,04K$ 177,04K $ 177,04K Dolaşım Arzı 2,00 2,00 2,00 Toplam Arz 2,0 2,0 2,0

