Maya Preferred PRA Fiyatı (MPRA)
Bugün için canlı Maya Preferred PRA (MPRA) fiyatı, 4,602,741 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MPRA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Maya Preferred PRA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Maya Preferred PRA fiyat değişimi +0.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Maya Preferred PRA / USD fiyat değişimi, $ +2,031.12.
Son 30 gün içerisinde, Maya Preferred PRA / USD fiyat değişimi, $ +12,406,550.2832700000.
Son 60 gün içerisinde, Maya Preferred PRA / USD fiyat değişimi, $ +12,406,550.2832700000.
Son 90 gün içerisinde, Maya Preferred PRA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +2,031.12
|+0.04%
|30 Gün
|$ +12,406,550.2832700000
|+269.55%
|60 Gün
|$ +12,406,550.2832700000
|+269.55%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Maya Preferred PRA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
+0.04%
+269.55%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Maya Preferred 223 is backed by gold and silver reserves, making it one of the first cryptocurrencies to actually have real, tanagable assets behind it. The Maya Preferred 223 token is a faster implementation on a real, decentralized immutable blockchain (Ethereum Classic) with usable smart contracts running on the Ethereum Classic Blockchain. It is designed to be used as a decentralized ‘Stable crypto asset’ within the Ethereum Classic ecosystem and beyond. It’s meant to avoid problems related to centralization as seen on Ethereum and security because it is powered by the Ethereum Classic Network and by globally distributed anonymous miners.
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|1 MPRA / VND
₫118,018,881,981
|1 MPRA / AUD
A$7,180,275.96
|1 MPRA / GBP
￡3,452,055.75
|1 MPRA / EUR
€4,004,384.67
|1 MPRA / USD
$4,602,741
|1 MPRA / MYR
RM20,252,060.4
|1 MPRA / TRY
₺174,950,185.41
|1 MPRA / JPY
¥655,338,263.58
|1 MPRA / RUB
₽378,207,227.97
|1 MPRA / INR
₹392,982,026.58
|1 MPRA / IDR
Rp78,012,547,620.15
|1 MPRA / KRW
₩6,528,665,916.63
|1 MPRA / PHP
₱260,929,387.29
|1 MPRA / EGP
￡E.235,292,119.92
|1 MPRA / BRL
R$26,695,897.8
|1 MPRA / CAD
C$6,351,782.58
|1 MPRA / BDT
৳558,910,839.63
|1 MPRA / NGN
₦7,376,168,616.96
|1 MPRA / UAH
₴190,001,148.48
|1 MPRA / VES
Bs326,794,611
|1 MPRA / PKR
Rs1,290,700,631.22
|1 MPRA / KZT
₸2,408,522,310.48
|1 MPRA / THB
฿153,501,412.35
|1 MPRA / TWD
NT$149,681,137.32
|1 MPRA / AED
د.إ16,892,059.47
|1 MPRA / CHF
Fr3,728,220.21
|1 MPRA / HKD
HK$35,717,270.16
|1 MPRA / MAD
.د.م42,621,381.66
|1 MPRA / MXN
$90,720,025.11