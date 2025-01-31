MaziMatic Fiyatı (MAZI)
Bugün için canlı MaziMatic (MAZI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MAZI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MaziMatic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.32 USD
- Gün içindeki MaziMatic fiyat değişimi +0.22%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MaziMatic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MaziMatic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MaziMatic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MaziMatic / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.22%
|30 Gün
|$ 0
|-4.58%
|60 Gün
|$ 0
|-9.59%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MaziMatic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.32%
+0.22%
-1.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MaziMatic, is the World's 1st Multi-entertainment mixed reality metaverse with CasinoVerse ,PartyVerse, AdventureVerse & InfluencerVerse. Users get into an immersive gameplay experience like never before and interact with other users and services in real-time. With real-life avatars, Real-life gameplay, and Mixed Reality (No AI) the fun and stickiness is unmatchable. MaziMatic has officially collaborated with the ultimate network Polygon Studios for its gameplay data. Building for last 2 years and the game is now ready to play, we are already getting a lot of engagement from the community. TEAM: The team behind MaziMatic is a crypto Native team which has already created 3 very successful products in the past Saitama(saitamatoken.com) $7.5+B ATH FDV and 600k Holders and community, Saitacard.io A game-changing crypto card, Saitarealty.com, Epay.me & many more to come under Saitama fam alone.
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