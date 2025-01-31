MCFinance Fiyatı (MCF)
Bugün için canlı MCFinance (MCF) fiyatı, 0.00538777 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MCF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MCFinance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.01K USD
- Gün içindeki MCFinance fiyat değişimi -0.66%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MCF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MCF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MCFinance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MCFinance / USD fiyat değişimi, $ +0.0002536034.
Son 60 gün içerisinde, MCFinance / USD fiyat değişimi, $ -0.0002265842.
Son 90 gün içerisinde, MCFinance / USD fiyat değişimi, $ +0.0044238137420091233.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.66%
|30 Gün
|$ +0.0002536034
|+4.71%
|60 Gün
|$ -0.0002265842
|-4.20%
|90 Gün
|$ +0.0044238137420091233
|+458.92%
En güncel MCFinance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.94%
-0.66%
+0.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MCFinance DEX (MCF DEX) will be a permissionless decentralized exchange (DEX) based on Ethereum, powered by Polygon’s scalability infrastructure. Just like current leading DEXs, such as Uniswap and SushiSwap, anyone can trade any ERC20 tokens on MCF DEX. If an asset isn’t currently tradeable on the platform, users can list any ERC20 token by providing liquidity to enable instant asset swaps. They will then earn fees every time other users trade via that trading pair. Liquidity providers will be incentivized by both yield farming and liquidity mining opportunities. Users who provide liquidity for trading pairs on MCF DEX will not only be entitled to 0.25% of the platform’s 0.3% transaction fees, but will also earn MCF DEX’s native MCF governance token for their participation on specific trading pairs.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MCF / AUD
A$0.008620432
|1 MCF / GBP
￡0.004310216
|1 MCF / EUR
€0.0051722592
|1 MCF / USD
$0.00538777
|1 MCF / MYR
RM0.0239216988
|1 MCF / TRY
₺0.1932054322
|1 MCF / JPY
¥0.833488019
|1 MCF / RUB
₽0.5302104457
|1 MCF / INR
₹0.4666886374
|1 MCF / IDR
Rp88.3240842288
|1 MCF / PHP
₱0.3148612788
|1 MCF / EGP
￡E.0.2706276871
|1 MCF / BRL
R$0.0316262099
|1 MCF / CAD
C$0.0077583888
|1 MCF / BDT
৳0.6572001846
|1 MCF / NGN
₦8.3272834343
|1 MCF / UAH
₴0.2251549083
|1 MCF / VES
Bs0.30710289
|1 MCF / PKR
Rs1.5024335422
|1 MCF / KZT
₸2.7959293638
|1 MCF / THB
฿0.1814062159
|1 MCF / TWD
NT$0.1775808992
|1 MCF / CHF
Fr0.0049028707
|1 MCF / HKD
HK$0.0419707283
|1 MCF / MAD
.د.م0.0540393331