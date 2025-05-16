Meana Raptor Fiyatı (MRT)
Bugün için canlı Meana Raptor (MRT) fiyatı, 0,0173594 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 17,36M USD. MRT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meana Raptor Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Meana Raptor fiyat değişimi +%0,62
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
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Gün içerisinde, Meana Raptor / USD fiyat değişimi, $ +0,00010711.
Son 30 gün içerisinde, Meana Raptor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Meana Raptor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Meana Raptor / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00010711
|+%0,62
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Meana Raptor fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,48
+%0,62
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.
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|1 MRT / VND
₫445,1123754
|1 MRT / AUD
A$0,02690707
|1 MRT / GBP
￡0,01301955
|1 MRT / EUR
€0,015449866
|1 MRT / USD
$0,0173594
|1 MRT / MYR
RM0,073951044
|1 MRT / TRY
₺0,674239096
|1 MRT / JPY
¥2,523015196
|1 MRT / RUB
₽1,388752
|1 MRT / INR
₹1,48162479
|1 MRT / IDR
Rp284,580282336
|1 MRT / KRW
₩24,244832416
|1 MRT / PHP
₱0,964661858
|1 MRT / EGP
￡E.0,870400316
|1 MRT / BRL
R$0,098601392
|1 MRT / CAD
C$0,024129566
|1 MRT / BDT
৳2,110555852
|1 MRT / NGN
₦27,819480064
|1 MRT / UAH
₴0,7204151
|1 MRT / VES
Bs1,6317836
|1 MRT / PKR
Rs4,891184544
|1 MRT / KZT
₸8,870306212
|1 MRT / THB
฿0,57546411
|1 MRT / TWD
NT$0,522691534
|1 MRT / AED
د.إ0,063708998
|1 MRT / CHF
Fr0,014408302
|1 MRT / HKD
HK$0,13540332
|1 MRT / MAD
.د.م0,161095232
|1 MRT / MXN
$0,338334706