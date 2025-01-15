Mech Master Fiyatı (MECH)
Bugün için canlı Mech Master (MECH) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MECH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mech Master Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.92 USD
- Gün içindeki Mech Master fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MECH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MECH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Mech Master / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mech Master / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mech Master / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mech Master / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-13.74%
|60 Gün
|$ 0
|-12.13%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mech Master fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-6.30%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mech Master is a strategic turn-based RPG game where players are open to build their own territory with future technologies and protect their homeland. In the Mech universe, you are challenged to collect giant fighting machines and futuristic weapons to save the world . Being an experienced pilot in Augmented Reality, you set yourself apart from other players with unique tactics and sharp decision making skill. Being a blockchain game in sci-fi setting, not only combat arenas will earn you reward, but you can also profit from battles by earning Mech tokens.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MECH / AUD
A$--
|1 MECH / GBP
￡--
|1 MECH / EUR
€--
|1 MECH / USD
$--
|1 MECH / MYR
RM--
|1 MECH / TRY
₺--
|1 MECH / JPY
¥--
|1 MECH / RUB
₽--
|1 MECH / INR
₹--
|1 MECH / IDR
Rp--
|1 MECH / PHP
₱--
|1 MECH / EGP
￡E.--
|1 MECH / BRL
R$--
|1 MECH / CAD
C$--
|1 MECH / BDT
৳--
|1 MECH / NGN
₦--
|1 MECH / UAH
₴--
|1 MECH / VES
Bs--
|1 MECH / PKR
Rs--
|1 MECH / KZT
₸--
|1 MECH / THB
฿--
|1 MECH / TWD
NT$--
|1 MECH / CHF
Fr--
|1 MECH / HKD
HK$--
|1 MECH / MAD
.د.م--