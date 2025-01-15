Mecha Morphing Fiyatı (MAPE)
Bugün için canlı Mecha Morphing (MAPE) fiyatı, 0.00283703 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MAPE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mecha Morphing Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.08K USD
- Gün içindeki Mecha Morphing fiyat değişimi +1.89%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Mecha Morphing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mecha Morphing / USD fiyat değişimi, $ -0.0004940758.
Son 60 gün içerisinde, Mecha Morphing / USD fiyat değişimi, $ -0.0009070918.
Son 90 gün içerisinde, Mecha Morphing / USD fiyat değişimi, $ -0.001599220888045178.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.89%
|30 Gün
|$ -0.0004940758
|-17.41%
|60 Gün
|$ -0.0009070918
|-31.97%
|90 Gün
|$ -0.001599220888045178
|-36.04%
En güncel Mecha Morphing fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
+1.89%
-0.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The game is set in the future technological era with sci-fi cyberpunk as the background. Because of the plundering of precious resources, an international war broke out. Players enter the game as a member of the mecha squad called the “Rogue ones”, who save the world and maintain peace. Mecha Morphing is a browser-based, play-to-earn game in which players earn $MMC or $MAPE by engaging and contributing to the ecosystem through the many game systems. Players can invest in NFTs in the form of weapons, mecha armor pieces, land and characters. They will be able to upgrade their character’s weapon and mecha NFTs in unlimited ways. Each piece will have unique stats, depending on the specific variables prior to forging.
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€0.0027519191
|1 MAPE / USD
$0.00283703
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RM0.012766635
|1 MAPE / TRY
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|1 MAPE / JPY
¥0.4483925915
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₹0.2454882059
|1 MAPE / IDR
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￡E.0.1431281635
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R$0.0171640315
|1 MAPE / CAD
C$0.0040569529
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Fr0.0025816973
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.د.م0.0285688921