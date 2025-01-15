Meconcash Fiyatı (MCH)
Bugün için canlı Meconcash (MCH) fiyatı, 0.01433024 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MCH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meconcash Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 129.61K USD
- Gün içindeki Meconcash fiyat değişimi -2.63%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Meconcash / USD fiyat değişimi, $ -0.00038812571260156.
Son 30 gün içerisinde, Meconcash / USD fiyat değişimi, $ -0.0061415998.
Son 60 gün içerisinde, Meconcash / USD fiyat değişimi, $ -0.0069227555.
Son 90 gün içerisinde, Meconcash / USD fiyat değişimi, $ -0.016876811279632744.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00038812571260156
|-2.63%
|30 Gün
|$ -0.0061415998
|-42.85%
|60 Gün
|$ -0.0069227555
|-48.30%
|90 Gün
|$ -0.016876811279632744
|-54.08%
En güncel Meconcash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.23%
-2.63%
+1.46%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meconcash(MCH) is native blockchain and native cryptocurrency developed by Mecon Community to provide business platform such as mobile app game, e-commerce and payment of P2P trade of cryptocurrency. Its reward system is a hybrid of POW and POS and its transfer fee is relatively low, so it has a decided advantage to build its ecology. Mecon Community has been awarded with K-Global 300 Awards by the Korean Minister of Science, ICT and Future Planning in recognition of its outstanding growth potential in the IT sector. Additionally, MeconCash will implement its cryptocurrency in 13,000 ATM machines in South Korea partnering with the biggest ATM vendor by the end of February. MeconCash is the first cryptocurrency to be implemented in a commercially viable and widespread ATM.
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