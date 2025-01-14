Meeb Master Fiyatı (MEEB)
Bugün için canlı Meeb Master (MEEB) fiyatı, 0.00507623 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.12K USD. MEEB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meeb Master Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 96.39 USD
- Gün içindeki Meeb Master fiyat değişimi +0.10%
- Dolaşımdaki arz: 1.40M USD.
MEXC'deki MEEB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MEEB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Meeb Master / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Meeb Master / USD fiyat değişimi, $ -0.0003905986.
Son 60 gün içerisinde, Meeb Master / USD fiyat değişimi, $ -0.0001178396.
Son 90 gün içerisinde, Meeb Master / USD fiyat değişimi, $ +0.000200120561767752.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.10%
|30 Gün
|$ -0.0003905986
|-7.69%
|60 Gün
|$ -0.0001178396
|-2.32%
|90 Gün
|$ +0.000200120561767752
|+4.10%
En güncel Meeb Master fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.17%
+0.10%
-4.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meeb Master is a Polygon-based real-time PvP game in which players can earn tokens through turn-based battles. Meeb Master also allows players to collect, breed and trade for NFT Meebs. Join the Meeb world and build a powerful team to battle against other players! Meebs are alien creatures brought to the Earth when a meteorite carrying Meeb eggs hit the planet. Soon, they thrived as if in their native planet. Meebs possess super power, making them useful but dangerous. As Meeb trainers, players can collect, tame and train wild Meebs, which are alien creatures, to make them more powerful. Each Meeb has a set of in-game and out-game statistics to indicate their abilities and distinguish their attribute, role and skill. The more powerful abilities a Meeb possesses, the higher chance to win a battle. Throughout the development of Meeb Master, the developer team aims to create an idle, easy-to-play NFT gaming experience to reach their objective of making an NFT game everyone can play.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MEEB / AUD
A$0.0081727303
|1 MEEB / GBP
￡0.0041625086
|1 MEEB / EUR
€0.0049239431
|1 MEEB / USD
$0.00507623
|1 MEEB / MYR
RM0.022843035
|1 MEEB / TRY
₺0.1801554027
|1 MEEB / JPY
¥0.8006229956
|1 MEEB / RUB
₽0.5240192229
|1 MEEB / INR
₹0.4392461819
|1 MEEB / IDR
Rp83.2168719312
|1 MEEB / PHP
₱0.2981777502
|1 MEEB / EGP
￡E.0.2560450412
|1 MEEB / BRL
R$0.0308127161
|1 MEEB / CAD
C$0.0072590089
|1 MEEB / BDT
৳0.6174218549
|1 MEEB / NGN
₦7.8823191817
|1 MEEB / UAH
₴0.2147752913
|1 MEEB / VES
Bs0.26904019
|1 MEEB / PKR
Rs1.4159635962
|1 MEEB / KZT
₸2.6943613594
|1 MEEB / THB
฿0.1763482302
|1 MEEB / TWD
NT$0.1675663523
|1 MEEB / CHF
Fr0.0046193693
|1 MEEB / HKD
HK$0.0394930694
|1 MEEB / MAD
.د.م0.0511176361