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Meerkat Shares Fiyatı (MSHARE)

USD

Meerkat Shares (MSHARE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.343447
$0.343447$0.343447
+1.90%(1D)

Bugünkü Meerkat Shares (MSHARE) Fiyatı

Bugün için canlı Meerkat Shares (MSHARE) fiyatı, 0.343447 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.65K USD. MSHARE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meerkat Shares Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.75 USD
- Gün içindeki Meerkat Shares fiyat değişimi +1.97%
- Dolaşımdaki arz: 80.52K USD.

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USD Bazında Meerkat Shares (MSHARE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Meerkat Shares / USD fiyat değişimi, $ +0.00662054.
Son 30 gün içerisinde, Meerkat Shares / USD fiyat değişimi, $ -0.0357721344.
Son 60 gün içerisinde, Meerkat Shares / USD fiyat değişimi, $ -0.0939707397.
Son 90 gün içerisinde, Meerkat Shares / USD fiyat değişimi, $ -0.2012418305027914.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00662054+1.97%
30 Gün$ -0.0357721344-10.41%
60 Gün$ -0.0939707397-27.36%
90 Gün$ -0.2012418305027914-36.94%

Meerkat Shares (MSHARE) Fiyat Analizi

En güncel Meerkat Shares fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.33599
$ 0.33599$ 0.33599

$ 0.343447
$ 0.343447$ 0.343447

$ 21,674
$ 21,674$ 21,674

--

+1.97%

-7.87%

Meerkat Shares (MSHARE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27.65K
$ 27.65K$ 27.65K

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

80.52K
80.52K 80.52K

Meerkat Shares (MSHARE) Nedir?

"MSHARE is a part of Mad Meerkat Finance and is a token that helps SVN maintain its peg to MMF. MSHARE holders are rewarded with SVN during periods of network expansion. See https://mmfinance.gitbook.io/savanna-finance/protocol/tokens"

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Meerkat Shares (MSHARE) Kaynağı

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MSHARE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MSHARE / AUD
A$0.55294967
1 MSHARE / GBP
0.28162654
1 MSHARE / EUR
0.33314359
1 MSHARE / USD
$0.343447
1 MSHARE / MYR
RM1.5455115
1 MSHARE / TRY
12.18893403
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¥54.16846084
1 MSHARE / RUB
35.45403381
1 MSHARE / INR
29.71846891
1 MSHARE / IDR
Rp5,630.27778768
1 MSHARE / PHP
20.17407678
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￡E.17.32346668
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R$2.08472329
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C$0.49112921
1 MSHARE / BDT
41.77345861
1 MSHARE / NGN
533.30106713
1 MSHARE / UAH
14.53124257
1 MSHARE / VES
Bs18.202691
1 MSHARE / PKR
Rs95.80110618
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