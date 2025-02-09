Melancholy Jimmy Fiyatı (JIMMY)
Bugün için canlı Melancholy Jimmy (JIMMY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. JIMMY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Melancholy Jimmy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.09K USD
- Gün içindeki Melancholy Jimmy fiyat değişimi +4.61%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Melancholy Jimmy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Melancholy Jimmy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Melancholy Jimmy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Melancholy Jimmy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.61%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Melancholy Jimmy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.81%
+4.61%
+17.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$JIMMY is a cryptocurrency created based on pop culture and internet memes. Unlike traditional cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, $JIMMY does not rely on robust technological foundations or practical applications. Its value primarily comes from community enthusiasm and discussions on the internet. The appeal of $JIMMY lies in its active community. Holders share jokes, memes, and various activities on social media, creating a unique culture. This sense of belonging encourages many people to participate.
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