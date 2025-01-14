Meme Moguls Fiyatı (MGLS)
Bugün için canlı Meme Moguls (MGLS) fiyatı, 0.00006532 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MGLS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meme Moguls Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 892.38 USD
- Gün içindeki Meme Moguls fiyat değişimi +0.41%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Meme Moguls / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Meme Moguls / USD fiyat değişimi, $ -0.0000163570.
Son 60 gün içerisinde, Meme Moguls / USD fiyat değişimi, $ -0.0000193480.
Son 90 gün içerisinde, Meme Moguls / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.41%
|30 Gün
|$ -0.0000163570
|-25.04%
|60 Gün
|$ -0.0000193480
|-29.62%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Meme Moguls fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.69%
+0.41%
-0.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight. Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies
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₸0.0346705496
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Fr0.0000594412
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.د.م0.0006577724