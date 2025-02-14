Memebets Fiyatı (MBET)
Bugün için canlı Memebets (MBET) fiyatı, 0.00012893 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 128.86K USD. MBET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Memebets Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 122.30K USD
- Gün içindeki Memebets fiyat değişimi -18.98%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, Memebets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Memebets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Memebets / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Memebets / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-18.98%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Memebets fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.18%
-18.98%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.
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|1 MBET / AUD
A$0.0002037094
|1 MBET / GBP
￡0.0001018547
|1 MBET / EUR
€0.0001224835
|1 MBET / USD
$0.00012893
|1 MBET / MYR
RM0.0005724492
|1 MBET / TRY
₺0.0046659767
|1 MBET / JPY
¥0.0196863217
|1 MBET / RUB
₽0.011539235
|1 MBET / INR
₹0.0112001491
|1 MBET / IDR
Rp2.1136062192
|1 MBET / PHP
₱0.0074663363
|1 MBET / EGP
￡E.0.0065264366
|1 MBET / BRL
R$0.0007426368
|1 MBET / CAD
C$0.0001817913
|1 MBET / BDT
৳0.0155799012
|1 MBET / NGN
₦0.193588395
|1 MBET / UAH
₴0.0053866954
|1 MBET / VES
Bs0.00786473
|1 MBET / PKR
Rs0.0360333564
|1 MBET / KZT
₸0.0644972325
|1 MBET / THB
฿0.0043423624
|1 MBET / TWD
NT$0.0042237468
|1 MBET / CHF
Fr0.000116037
|1 MBET / HKD
HK$0.0010030754
|1 MBET / MAD
.د.م0.0012815642