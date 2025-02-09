Memeinator Fiyatı (MMTR)
Bugün için canlı Memeinator (MMTR) fiyatı, 0.00014391 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MMTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Memeinator Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 50.78 USD
- Gün içindeki Memeinator fiyat değişimi +1.65%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MMTR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MMTR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Memeinator / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Memeinator / USD fiyat değişimi, $ -0.0000986847.
Son 60 gün içerisinde, Memeinator / USD fiyat değişimi, $ -0.0001071329.
Son 90 gün içerisinde, Memeinator / USD fiyat değişimi, $ -0.000826415094743007.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.65%
|30 Gün
|$ -0.0000986847
|-68.57%
|60 Gün
|$ -0.0001071329
|-74.44%
|90 Gün
|$ -0.000826415094743007
|-85.16%
En güncel Memeinator fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
+1.65%
-22.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Memeinator (MMTR) is an innovative meme coin project designed to elevate the quality and engagement of the meme coin ecosystem. Inspired by the Terminator franchise, Memeinator aims to eliminate low-quality meme coins and set new standards for the industry. The project integrates gaming, NFTs, staking, and community participation to create a multifaceted platform for crypto enthusiasts. Key features of Memeinator include: Meme Warfare Game: A mobile game where players combat and eliminate inferior meme coins, promoting engagement and fun. NFT Collection: A series of unique NFTs inspired by the Terminator franchise, offering exclusive rewards and benefits. AI-Powered Memescanner: A tool utilizing artificial intelligence to identify and remove weak meme coins, ensuring a cleaner and more sustainable meme coin market. Staking: $MMTR token holders can stake their tokens to earn attractive rewards, incentivizing long-term participation and stability within the community. The $MMTR token is used for participating in the game, purchasing NFTs, staking to earn rewards, and engaging in governance. Memeinator is committed to building a robust and dynamic community, leveraging advanced technology and strategic partnerships to drive innovation in the meme coin space.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MMTR / AUD
A$0.0002288169
|1 MMTR / GBP
￡0.000115128
|1 MMTR / EUR
€0.0001381536
|1 MMTR / USD
$0.00014391
|1 MMTR / MYR
RM0.0006389604
|1 MMTR / TRY
₺0.0051634908
|1 MMTR / JPY
¥0.0217707048
|1 MMTR / RUB
₽0.0140269077
|1 MMTR / INR
₹0.0126324198
|1 MMTR / IDR
Rp2.3591799504
|1 MMTR / PHP
₱0.0083539755
|1 MMTR / EGP
￡E.0.0072314775
|1 MMTR / BRL
R$0.000834678
|1 MMTR / CAD
C$0.0002043522
|1 MMTR / BDT
৳0.0175598982
|1 MMTR / NGN
₦0.2177142435
|1 MMTR / UAH
₴0.0059909733
|1 MMTR / VES
Bs0.0086346
|1 MMTR / PKR
Rs0.0403437294
|1 MMTR / KZT
₸0.073422882
|1 MMTR / THB
฿0.0048655971
|1 MMTR / TWD
NT$0.0047260044
|1 MMTR / CHF
Fr0.000129519
|1 MMTR / HKD
HK$0.0011210589
|1 MMTR / MAD
.د.م0.0014462955