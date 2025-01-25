MEMEVENGERS Fiyatı (MMVG)
Bugün için canlı MEMEVENGERS (MMVG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MMVG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MEMEVENGERS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 154.49 USD
- Gün içindeki MEMEVENGERS fiyat değişimi +42.99%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MEMEVENGERS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MEMEVENGERS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MEMEVENGERS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MEMEVENGERS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+42.99%
|30 Gün
|$ 0
|-31.10%
|60 Gün
|$ 0
|-86.90%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MEMEVENGERS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.91%
+42.99%
-68.54%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MEMEVENGERS (MMVG) is a group Meme token composed of various memes, and aims to implement the Web3 Memeverse in which Meme's fandom distributes profits fairly through activities. Memeverse's Avengers are the motif, and an ecosystem for Meme fandoms is built through a staking service that extends not only to MMVG token holders but also to other MEME token holders such as DOGE and PEPE belonging to MEMEVENGERS. Through this, you can discover Meme Tokens that can potentially become heroes, participate in operations in an ecosystem that combines Metaverse and Governance (DAO) through NFTs, and earn rewards for them.
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