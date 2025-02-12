META DANCE Fiyatı (MDT)
Bugün için canlı META DANCE (MDT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MDT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
META DANCE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.16K USD
- Gün içindeki META DANCE fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, META DANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, META DANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, META DANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, META DANCE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-97.93%
|60 Gün
|$ 0
|-98.49%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel META DANCE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-92.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
*META DANCE Project The METADANCE project was born to communicate with the world through various dance categories such as Choreography, fueled by the growth of the Korean Wave. For the service, we have been conducting AI comparison analysis and Machine-learning for a year. As a result, METADANCE devised the platform that can provide a much more effective nudge through appropriate rewards and gamification elements. That is CLUB-META platform, a blockchain reward-based Dance-To-Earn (D2E) service that earns tokens just by filming a dance. Users take up the challenge by filming a dance, or receive a token reward of various sizes when they are well-received for their unique choreography. This token is METADANCETOKEN(MDT) issued on the Klaytn network and is used for various purposes. In the future, MDT token will not only be actively transacted within the CLUB-META platform, but will also continue to partner with and expand various uses for connectivity and scalability with other ecosystems. *CLUB META(Dapp) METADANCE's platform, CLUB-META, will be used to guarantee the copyright of the dance. The problem can be solved through the application of choreography data conversion (3D motion capture video) technology for registration as a copyrighted work and partnership with the Choreography Copyright Association (GCCA), a copyright registration/management agency.
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