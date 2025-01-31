Meta Games Coin Logosu

Meta Games Coin Fiyatı (MGC)

USD

Meta Games Coin (MGC) Canlı Fiyat Grafiği

$0.735616
$0.735616$0.735616
-0.80%(1D)

Bugünkü Meta Games Coin (MGC) Fiyatı

Bugün için canlı Meta Games Coin (MGC) fiyatı, 0.735228 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MGC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meta Games Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 557.54K USD
- Gün içindeki Meta Games Coin fiyat değişimi -0.91%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki MGC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MGC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Meta Games Coin (MGC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Meta Games Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0068202761164453.
Son 30 gün içerisinde, Meta Games Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.3599615264.
Son 60 gün içerisinde, Meta Games Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.5260446791.
Son 90 gün içerisinde, Meta Games Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.4890985824890056.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0068202761164453-0.91%
30 Gün$ +0.3599615264+48.96%
60 Gün$ +0.5260446791+71.55%
90 Gün$ +0.4890985824890056+198.72%

Meta Games Coin (MGC) Fiyat Analizi

En güncel Meta Games Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.71455
$ 0.71455$ 0.71455

$ 0.7455
$ 0.7455$ 0.7455

$ 0.7455
$ 0.7455$ 0.7455

+0.14%

-0.91%

+2.96%

Meta Games Coin (MGC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 557.54K
$ 557.54K$ 557.54K

0.00
0.00 0.00

Meta Games Coin (MGC) Nedir?

MetaGamescoin (MGC) is a rewarding token that operates on the Binance Smart Chain (BSC) as a BEP20 token. This token is designed for a ranking platform, offering users the opportunity to play games and earn MGC tokens.RANKING platform it's like a social media platform and all gamers have a profile in this platform and gamers can earn from register their games results, play anywhere and earn MGC here.... You can explore and engage with the MetaGamescoin ecosystem to earn rewards and participate in the platform's activities. If you're interested in acquiring MGC tokens, you can easily find the information in our website.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Meta Games Coin (MGC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Meta Games Coin (MGC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MGC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MGC / AUD
A$1.1763648
1 MGC / GBP
0.5881824
1 MGC / EUR
0.70581888
1 MGC / USD
$0.735228
1 MGC / MYR
RM3.26441232
1 MGC / TRY
26.36527608
1 MGC / JPY
¥113.7397716
1 MGC / RUB
72.35378748
1 MGC / INR
63.68544936
1 MGC / IDR
Rp12,052.91610432
1 MGC / PHP
42.96672432
1 MGC / EGP
￡E.36.93050244
1 MGC / BRL
R$4.31578836
1 MGC / CAD
C$1.05872832
1 MGC / BDT
89.68311144
1 MGC / NGN
1,136.36104452
1 MGC / UAH
30.72517812
1 MGC / VES
Bs41.907996
1 MGC / PKR
Rs205.02568008
1 MGC / KZT
381.53921832
1 MGC / THB
฿24.75512676
1 MGC / TWD
NT$24.23311488
1 MGC / CHF
Fr0.66905748
1 MGC / HKD
HK$5.72742612
1 MGC / MAD
.د.م7.37433684