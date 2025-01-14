Meta Masters Guild Games Fiyatı (MEMAGX)
Bugün için canlı Meta Masters Guild Games (MEMAGX) fiyatı, 0.0013845 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MEMAGX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meta Masters Guild Games Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.05K USD
- Gün içindeki Meta Masters Guild Games fiyat değişimi +5.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Meta Masters Guild Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Meta Masters Guild Games / USD fiyat değişimi, $ -0.0001255424.
Son 60 gün içerisinde, Meta Masters Guild Games / USD fiyat değişimi, $ -0.0002691541.
Son 90 gün içerisinde, Meta Masters Guild Games / USD fiyat değişimi, $ +0.000212159942774461.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.56%
|30 Gün
|$ -0.0001255424
|-9.06%
|60 Gün
|$ -0.0002691541
|-19.44%
|90 Gün
|$ +0.000212159942774461
|+18.10%
En güncel Meta Masters Guild Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.55%
+5.56%
-23.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We're Changing the Rules of the Game Enter the Meta Masters Guild. Working as a guild enables us to collaborate with leading gaming developers on multiple gaming projects all with a common theme & an emphasis on producing fun and addictive Play2Earn games - specifically for the mobile gaming market. Our Mission We believe in the power of community striving to develop games our community actually want to play. Frequent community engagement will allow us to determine what gaming genres and gaming assets are most in demand.
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|1 MEMAGX / AUD
A$0.002229045
|1 MEMAGX / GBP
￡0.00113529
|1 MEMAGX / EUR
€0.001342965
|1 MEMAGX / USD
$0.0013845
|1 MEMAGX / MYR
RM0.00623025
|1 MEMAGX / TRY
₺0.049135905
|1 MEMAGX / JPY
¥0.21836334
|1 MEMAGX / RUB
₽0.14293578
|1 MEMAGX / INR
₹0.11981463
|1 MEMAGX / IDR
Rp22.69671768
|1 MEMAGX / PHP
₱0.08132553
|1 MEMAGX / EGP
￡E.0.06983418
|1 MEMAGX / BRL
R$0.008376225
|1 MEMAGX / CAD
C$0.001979835
|1 MEMAGX / BDT
৳0.168396735
|1 MEMAGX / NGN
₦2.149837755
|1 MEMAGX / UAH
₴0.058578195
|1 MEMAGX / VES
Bs0.0733785
|1 MEMAGX / PKR
Rs0.38619243
|1 MEMAGX / KZT
₸0.73486491
|1 MEMAGX / THB
฿0.048111375
|1 MEMAGX / TWD
NT$0.0456885
|1 MEMAGX / CHF
Fr0.001259895
|1 MEMAGX / HKD
HK$0.01077141
|1 MEMAGX / MAD
.د.م0.013941915