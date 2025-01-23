MetaGaming Guild Fiyatı (MGG)
Bugün için canlı MetaGaming Guild (MGG) fiyatı, 0.00153927 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MGG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MetaGaming Guild Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.64K USD
- Gün içindeki MetaGaming Guild fiyat değişimi -15.33%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ -0.000278760899869044.
Son 30 gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ -0.0009383292.
Son 60 gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ +0.0005474182.
Son 90 gün içerisinde, MetaGaming Guild / USD fiyat değişimi, $ +0.0005823670956851152.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000278760899869044
|-15.33%
|30 Gün
|$ -0.0009383292
|-60.95%
|60 Gün
|$ +0.0005474182
|+35.56%
|90 Gün
|$ +0.0005823670956851152
|+60.86%
En güncel MetaGaming Guild fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.88%
-15.33%
-45.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MetaGaming Guild (MGG) is one of the world's fastest growing GameFi guilds who's on a mission to make game finance fairer for the masses. MGG buys the best Non-Fungible Tokens (NFTs) from gaming startups and rents them out to a community of players through the scholarship program. With this, MGG scholars can access games without upfront costs, access early stage game tokens like VCs, and deploy their NFTs to automated yield.MGG has the support of renowned launchpads that release the strongest games such as DAO Maker, GameFi, Red Kite, Gamestarter, Starpunk and more. This gives MetaGaming Guild a privileged access to the best gaming assets in the industry. MGG stakers get exclusive access to the game tokens and NFTs through GameFi Vaults - the first form of game yield farming for blockchain games.
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|1 MGG / AUD
A$0.0024474393
|1 MGG / GBP
￡0.0012468087
|1 MGG / EUR
€0.0014776992
|1 MGG / USD
$0.00153927
|1 MGG / MYR
RM0.0068343588
|1 MGG / TRY
₺0.0548749755
|1 MGG / JPY
¥0.2408803623
|1 MGG / RUB
₽0.1525262643
|1 MGG / INR
₹0.1330237134
|1 MGG / IDR
Rp24.8269320081
|1 MGG / PHP
₱0.090355149
|1 MGG / EGP
￡E.0.0773637102
|1 MGG / BRL
R$0.0091432638
|1 MGG / CAD
C$0.0022011561
|1 MGG / BDT
৳0.1877293692
|1 MGG / NGN
₦2.4013535562
|1 MGG / UAH
₴0.06464934
|1 MGG / VES
Bs0.08465985
|1 MGG / PKR
Rs0.4291176906
|1 MGG / KZT
₸0.802113597
|1 MGG / THB
฿0.05233518
|1 MGG / TWD
NT$0.0504726633
|1 MGG / CHF
Fr0.001385343
|1 MGG / HKD
HK$0.0119909133
|1 MGG / MAD
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