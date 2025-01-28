Metaland Shares Fiyatı (MLS)
Bugün için canlı Metaland Shares (MLS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MLS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metaland Shares Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.85K USD
- Gün içindeki Metaland Shares fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Metaland Shares / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metaland Shares / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Metaland Shares / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Metaland Shares / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-72.82%
|60 Gün
|$ 0
|-75.74%
|90 Gün
|$ 0
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