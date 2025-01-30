Metarix Fiyatı (MTRX)
Bugün için canlı Metarix (MTRX) fiyatı, 0.00022993 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MTRX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metarix Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.08 USD
- Gün içindeki Metarix fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MTRX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MTRX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Metarix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metarix / USD fiyat değişimi, $ +0.0000197746.
Son 60 gün içerisinde, Metarix / USD fiyat değişimi, $ +0.0000217534.
Son 90 gün içerisinde, Metarix / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0000197746
|+8.60%
|60 Gün
|$ +0.0000217534
|+9.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Metarix fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
+34.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
METARIX is a decentralized metaverse built on its own Layer2 blockchain solution. Filled with an ecosystem of P2E gaming, functional NFT's, web3 commerce, business endeavors, virtual real estate, concerts, live venues, content creation services & more. The Metarix, a virtual social space, is a tokenized decentralized Metaverse theme park comprising 12 zones divided into 9 themes and 3 virtual properties. We want to offer enormous and limitless opportunities for engagement and futuristic growth of users in Metaverse. We are committed to rendering innovative contemporary solutions to our users. To do so, we are coming up with a virtual theme city, a gaming and NFTs platform – Metarix. Metarix will be a decentralized metaverse theme park containing 12 zones and 9 themes. Our theme park will be a land for Doge Park, Bitcoin Business Park, Shiba Shopping District, Opensea Art and Museum Center, Sol Fashion District etc.. along with virtual properties in Ethereum, Binance, and Ada Ape Islands. we have 105,000 land parcels for the users to purchase from a variety of options.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MTRX / AUD
A$0.000367888
|1 MTRX / GBP
￡0.000183944
|1 MTRX / EUR
€0.0002184335
|1 MTRX / USD
$0.00022993
|1 MTRX / MYR
RM0.0010093927
|1 MTRX / TRY
₺0.008231494
|1 MTRX / JPY
¥0.0355540759
|1 MTRX / RUB
₽0.0228159539
|1 MTRX / INR
₹0.0199096387
|1 MTRX / IDR
Rp3.7085478679
|1 MTRX / PHP
₱0.0134210141
|1 MTRX / EGP
￡E.0.011542486
|1 MTRX / BRL
R$0.0013450905
|1 MTRX / CAD
C$0.0003310992
|1 MTRX / BDT
৳0.0279548894
|1 MTRX / NGN
₦0.3570330047
|1 MTRX / UAH
₴0.0096432642
|1 MTRX / VES
Bs0.01310601
|1 MTRX / PKR
Rs0.0641182798
|1 MTRX / KZT
₸0.1190094687
|1 MTRX / THB
฿0.0077624368
|1 MTRX / TWD
NT$0.0075554998
|1 MTRX / CHF
Fr0.000206937
|1 MTRX / HKD
HK$0.0017911547
|1 MTRX / MAD
.د.م0.0022993