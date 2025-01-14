Metaverse Miner Fiyatı (META)
Bugün için canlı Metaverse Miner (META) fiyatı, 0.00163946 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.08K USD. META / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metaverse Miner Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.07 USD
- Gün içindeki Metaverse Miner fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.88M USD.
MEXC'deki META / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, META fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Metaverse Miner / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metaverse Miner / USD fiyat değişimi, $ -0.0002061153.
Son 60 gün içerisinde, Metaverse Miner / USD fiyat değişimi, $ -0.0001477428.
Son 90 gün içerisinde, Metaverse Miner / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0002061153
|-12.57%
|60 Gün
|$ -0.0001477428
|-9.01%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Metaverse Miner fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-4.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In the future, through years of endeavor over generations, humanity will finally turn the magnificent dream of Dyson Ball into reality and the energy crisis will be solved. Human beings simulate real space and time with the supercomputer “droplets” as the core, and synchronize the laws of the universe and human consciousness to the virtual world. The virtual world is like the universe evolving from a singularity, and finally upgraded to a virtual universe that connects all life consciousness. Humans named the virtual universe “Metaverse”. The operation of “Metaverse” requires powerful computing power and energy, and the computing power of “droplets” has gradually reached its limit, which requires the construction of more energy supplies. To this end, the “Metaverse” Management Alliance started a project code-named “Metaverse Miner”. It aims to encourage adventurous explorers to explore a wider range of galaxies, use terminal control machines to obtain various primal energies in unfamiliar galaxies, and link “Metaverse” to every human planet through the interstellar logistics network.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 META / AUD
A$0.0026395306
|1 META / GBP
￡0.0013443572
|1 META / EUR
€0.0015902762
|1 META / USD
$0.00163946
|1 META / MYR
RM0.00737757
|1 META / TRY
₺0.0581844354
|1 META / JPY
¥0.258542842
|1 META / RUB
₽0.169274245
|1 META / INR
₹0.1418460792
|1 META / IDR
Rp26.8763891424
|1 META / PHP
₱0.0963018804
|1 META / EGP
￡E.0.0826943624
|1 META / BRL
R$0.0099023384
|1 META / CAD
C$0.0023444278
|1 META / BDT
৳0.1994075198
|1 META / NGN
₦2.5457370934
|1 META / UAH
₴0.0693655526
|1 META / VES
Bs0.08689138
|1 META / PKR
Rs0.4573109724
|1 META / KZT
₸0.8701925788
|1 META / THB
฿0.056971235
|1 META / TWD
NT$0.05410218
|1 META / CHF
Fr0.0014919086
|1 META / HKD
HK$0.0127549988
|1 META / MAD
.د.م0.0165093622