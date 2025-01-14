Metaverse VR Fiyatı (MEVR)
Bugün için canlı Metaverse VR (MEVR) fiyatı, 0.0002006 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.78K USD. MEVR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metaverse VR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.54 USD
- Gün içindeki Metaverse VR fiyat değişimi +2.56%
- Dolaşımdaki arz: 33.78M USD.
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Gün içerisinde, Metaverse VR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metaverse VR / USD fiyat değişimi, $ -0.0001087505.
Son 60 gün içerisinde, Metaverse VR / USD fiyat değişimi, $ +0.0000329074.
Son 90 gün içerisinde, Metaverse VR / USD fiyat değişimi, $ -0.00007460670212650045.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.56%
|30 Gün
|$ -0.0001087505
|-54.21%
|60 Gün
|$ +0.0000329074
|+16.40%
|90 Gün
|$ -0.00007460670212650045
|-27.10%
En güncel Metaverse VR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+2.56%
-5.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Metaverse VR (MEVR) token is main token of project which will help you to get early access to projects such as presales to buy NFT’s and get early access to developed projects in the ecosystem. We are a NFT project with Meta-Humans wearing a VR headset which is we think is the future of our world. Our goal is to make NFT’s in popular NFT platforms which is OpenSea, Immutable X, Rarible. With this funds we aim to utilize our NFT’s with NFT games and staking to make them generate income while you have them."
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|1 MEVR / AUD
A$0.000322966
|1 MEVR / GBP
￡0.000164492
|1 MEVR / EUR
€0.000194582
|1 MEVR / USD
$0.0002006
|1 MEVR / MYR
RM0.0009027
|1 MEVR / TRY
₺0.007119294
|1 MEVR / JPY
¥0.03163462
|1 MEVR / RUB
₽0.02071195
|1 MEVR / INR
₹0.017355912
|1 MEVR / IDR
Rp3.288524064
|1 MEVR / PHP
₱0.011783244
|1 MEVR / EGP
￡E.0.010118264
|1 MEVR / BRL
R$0.001211624
|1 MEVR / CAD
C$0.000286858
|1 MEVR / BDT
৳0.024398978
|1 MEVR / NGN
₦0.311489674
|1 MEVR / UAH
₴0.008487386
|1 MEVR / VES
Bs0.0106318
|1 MEVR / PKR
Rs0.055955364
|1 MEVR / KZT
₸0.106474468
|1 MEVR / THB
฿0.00697085
|1 MEVR / TWD
NT$0.006615788
|1 MEVR / CHF
Fr0.000182546
|1 MEVR / HKD
HK$0.001560668
|1 MEVR / MAD
.د.م0.002020042