metavisa Fiyatı (MESA)
Bugün için canlı metavisa (MESA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MESA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
metavisa Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.90K USD
- Gün içindeki metavisa fiyat değişimi +6.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MESA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MESA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, metavisa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, metavisa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, metavisa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, metavisa / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.78%
|30 Gün
|$ 0
|-53.57%
|60 Gün
|$ 0
|-72.89%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel metavisa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.58%
+6.78%
+21.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MetaVisa is a Web 3.0 middleware protocol built on Ethereum with a purpose to decentralize identity and credit systems inside the Metaverse. Through the MetaVisa protocol, users will be able to establish on-chain identity credit records for use across various ecosystems. Such identity displays are essential for transparency and trust in the metaverse, making it easier for DeFi, NFT, GameFi, DAO and other networks to serve their users better. MetaVisa is founded by a strong network and team consisting of Jassem Osseiran, an entrepreneur and consultant in the financial services, alternative investments sector and Silent Unicorn, a venture builder that focuses on building, financing and expanding technology businesses globally.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MESA / AUD
A$--
|1 MESA / GBP
￡--
|1 MESA / EUR
€--
|1 MESA / USD
$--
|1 MESA / MYR
RM--
|1 MESA / TRY
₺--
|1 MESA / JPY
¥--
|1 MESA / RUB
₽--
|1 MESA / INR
₹--
|1 MESA / IDR
Rp--
|1 MESA / PHP
₱--
|1 MESA / EGP
￡E.--
|1 MESA / BRL
R$--
|1 MESA / CAD
C$--
|1 MESA / BDT
৳--
|1 MESA / NGN
₦--
|1 MESA / UAH
₴--
|1 MESA / VES
Bs--
|1 MESA / PKR
Rs--
|1 MESA / KZT
₸--
|1 MESA / THB
฿--
|1 MESA / TWD
NT$--
|1 MESA / CHF
Fr--
|1 MESA / HKD
HK$--
|1 MESA / MAD
.د.م--