Metoshi Fiyatı (METO)
Bugün için canlı Metoshi (METO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. METO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Metoshi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Metoshi fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki METO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, METO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Metoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Metoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Metoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Metoshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-2.78%
|60 Gün
|$ 0
|-14.19%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Metoshi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-5.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Metoshi is a simple decentralized solution in a world where DeFi projects are gaining popularity. Metoshi Platform provides ready-made solutions for all GameFi projects on blockchain. Metoshi is a single entertainment platform that combines: CRYPTO Game Studio & Comics Studio Hybrid Exchange (CEX+DEX) Hybrid Marketplace of NFT gaming projects Launchpad and Anti-Launchpad Many internal services Each of our ecosystem products is designed to make life easier for anyone who uses various blockchain technologies, or is just starting their journey in this field. All of Metoshi's businesses complement each other perfectly, creating a unified platform. The Metoshi ecosystem brings the issue of these animals' extinction to the attention of everyone on our platform and helps increase the panda population through business development, with part of the proceeds going to the World Wildlife Fund (WWF). Together, let's help the endangered red panda. Our mission Our mission is to create the largest decentralized platform for gaming projects and our community Our mission is to create an ecosystem for our platform members; to help the red panda population through increased revenue from all destinations. Who is Metoshi? Metoshi is the protagonist of our ecosystem, it's the guide to all our destinations, it's our company style, it's everyone's attention to the endangered red panda species.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 METO / VND
₫--
|1 METO / AUD
A$--
|1 METO / GBP
￡--
|1 METO / EUR
€--
|1 METO / USD
$--
|1 METO / MYR
RM--
|1 METO / TRY
₺--
|1 METO / JPY
¥--
|1 METO / RUB
₽--
|1 METO / INR
₹--
|1 METO / IDR
Rp--
|1 METO / KRW
₩--
|1 METO / PHP
₱--
|1 METO / EGP
￡E.--
|1 METO / BRL
R$--
|1 METO / CAD
C$--
|1 METO / BDT
৳--
|1 METO / NGN
₦--
|1 METO / UAH
₴--
|1 METO / VES
Bs--
|1 METO / PKR
Rs--
|1 METO / KZT
₸--
|1 METO / THB
฿--
|1 METO / TWD
NT$--
|1 METO / AED
د.إ--
|1 METO / CHF
Fr--
|1 METO / HKD
HK$--
|1 METO / MAD
.د.م--
|1 METO / MXN
$--