Bugünkü MEV Capital USDT0 Fiyatı

Bugünkü MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) fiyatı $ 1,021 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MCUSDT0 / USD dönüşüm oranı MCUSDT0 başına $ 1,021 şeklindedir.

MEV Capital USDT0, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.056.477 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 77,85K MCUSDT0 şeklindedir. Son 24 saat içinde MCUSDT0, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,958761 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MCUSDT0, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,50K$ 79,50K $ 79,50K Dolaşım Arzı 77,85K 77,85K 77,85K Toplam Arz 77.849,08909527145 77.849,08909527145 77.849,08909527145

