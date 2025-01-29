MiraQle Fiyatı (MQL)
Bugün için canlı MiraQle (MQL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MQL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MiraQle Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.34 USD
- Gün içindeki MiraQle fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MQL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MQL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MiraQle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MiraQle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MiraQle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MiraQle / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-8.13%
|60 Gün
|$ 0
|-31.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MiraQle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-6.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Be the Change. No more Secrets. One United Currency. Mission and Vision "Vision": To establish a global network of decentralized, content creator and fan-driven pan entertainment platforms. "Mission": To transform the corporate-driven global music industry to a new dimension and bring fans to the core of the music industry. Founders CEO Ross Lee studied Business Management at Seoul National University. Ross witnessed the paradigm shift in the music industry during his early career in iRiver as advanced technology disrupted the traditional music business. With successful performances acknowledged from iRiver, he then joined POSCO and Nature Republic international business division continuing to passionately contribute in implementing innovative strategies adaptation. Through his numerous experiences, he became a passionate advocate of implementing innovative technology and tirelessly looked for ways to connect the dots to create a unified universe. CTO Min Jang was awarded a Ph.D. in Computer Science in POSTECH, one of the elite engineering colleges in Korea, and is one of the best experts not only in blockchain technology but also in modern computer science such as AI machine learning and data mining. He has contributed his knowledge in major projects such as Seoul National University New Technology Joint Research Center, LG Electronics, and Hancom Group. His expertise in building a blockchain ecosystem has allowed the MiraQle project to be developed into a stable and reliable ecosystem. Currently, he is serving as an adjunct professor in the Department of Value Creation & Convergence, an Operating Committee of the Blockchain Advanced Management Program, and Chairman of the APGC Blockchain Division. CMO David Om studied International Relations and Affairs at Korea University and debuted his career as a founder of F&I Institute which was a huge success. With his expertise in coordination and consulting, David then joined Dong-A Pharmaceutical as a Regional Man
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MQL / AUD
A$--
|1 MQL / GBP
￡--
|1 MQL / EUR
€--
|1 MQL / USD
$--
|1 MQL / MYR
RM--
|1 MQL / TRY
₺--
|1 MQL / JPY
¥--
|1 MQL / RUB
₽--
|1 MQL / INR
₹--
|1 MQL / IDR
Rp--
|1 MQL / PHP
₱--
|1 MQL / EGP
￡E.--
|1 MQL / BRL
R$--
|1 MQL / CAD
C$--
|1 MQL / BDT
৳--
|1 MQL / NGN
₦--
|1 MQL / UAH
₴--
|1 MQL / VES
Bs--
|1 MQL / PKR
Rs--
|1 MQL / KZT
₸--
|1 MQL / THB
฿--
|1 MQL / TWD
NT$--
|1 MQL / CHF
Fr--
|1 MQL / HKD
HK$--
|1 MQL / MAD
.د.م--