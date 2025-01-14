MNet Pioneer Fiyatı (NEER)
Bugün için canlı MNet Pioneer (NEER) fiyatı, 0.00971916 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 373.64K USD. NEER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MNet Pioneer Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 103.06K USD
- Gün içindeki MNet Pioneer fiyat değişimi -6.55%
- Dolaşımdaki arz: 38.26M USD.
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Gün içerisinde, MNet Pioneer / USD fiyat değişimi, $ -0.000681964559822448.
Son 30 gün içerisinde, MNet Pioneer / USD fiyat değişimi, $ -0.0032293308.
Son 60 gün içerisinde, MNet Pioneer / USD fiyat değişimi, $ -0.0045623564.
Son 90 gün içerisinde, MNet Pioneer / USD fiyat değişimi, $ -0.015380802782529576.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000681964559822448
|-6.55%
|30 Gün
|$ -0.0032293308
|-33.22%
|60 Gün
|$ -0.0045623564
|-46.94%
|90 Gün
|$ -0.015380802782529576
|-61.27%
En güncel MNet Pioneer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.53%
-6.55%
-17.60%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MNet (Metaverse.Network) Pioneer, developed by BitCountry team, is a canary network of Continuum and the innovation hub for the developer community, designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, and connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas, in AI, DePIN & Re-staking
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