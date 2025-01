Mobcat (MOB) Nedir?

Mobcat is an intellectual property (IP) brand designed to connect the Web2 and Web3 worlds. With a mission to redefine storytelling and cultural influence, Mobcat leverages partnerships with industry-leading talent and high-profile collaborations to craft a brand that resonates across entertainment, fashion, and technology. The project team includes Slumpy Kev, a renowned artist for Cartoon Network; Kalin Stoyanchev, the founder of RENDER Network and Warren Lotas; Baruj Avram, a venture partner at StatelessVC, Professor Frogo, the head of marketing for Coinmarketcap, among many others.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mobcat (MOB) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi