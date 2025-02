Mobipad (MBP) Nedir?

MobiPad is the first multi-chain launchpad with a mobile application, building on blockchain network. Filling the gap that exist between project ideas and needed funding. We provide project creators with an All-In-One solution right from development to fundraise stage. MobiPad is the first blockchain launchpad with a Mobile App providing investors with effective solutions for investments in early stage ventures while ensuring a risk-free system via our Anti-Rug mechanism set up. Our ultimate goal is making Fundraise and Investing an amazing adventure.

