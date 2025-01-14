Mobster Fiyatı (MOB)
Bugün için canlı Mobster (MOB) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MOB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mobster Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.74K USD
- Gün içindeki Mobster fiyat değişimi +0.25%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Mobster / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mobster / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mobster / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mobster / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.25%
|30 Gün
|$ 0
|+0.52%
|60 Gün
|$ 0
|+1.48%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mobster fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.21%
+0.25%
+0.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mobster is a meme/defi/nft Token build on Binance Smart Chain Platform that flawlessly blends the iconic fashion of the 70's with contemporary allure, creating a token with an air of power and success. Standing out from ordinary meme coins, Mobster introduces a unique badge of honor, symbolising strength and a no~nonsense attitude. Mobster (MOB) comes in front when talks about unique ! to be different from the regular meme coins in the definition of a Token for Grown UP Persons ! and bringing the old times into cryptocurrency ! Mobster (MOB) has a strong community organically gathered ! Soccials legal verified, as Twitter , Tiktok under a marketing company ! Mob is listed on almost all votes platforms , updated un dexview , audited by cyberscan , listed on tokpie exchange , added credit card payment and apple pay , listed on avedex , and live coinwhatch , blockspot and many other small websites ! next steps ! Getting listed on trackers like CG and CMC , multiple partnerships with mobile games like narcos , mafiacity and more within this genre , listings on multiple CEXES , Building Mobster real world Brand , Building the Mobster Club ! Despite the name and image , Mobster(MOB) doesn't encourage any illegal activities , by the contrary Mobster aims to Transform the 'charm' of the illegal actions that many are dreaming of , into legal development through cryptocurrency !
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