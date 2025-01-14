Mock Capital Fiyatı (MOCK)
Bugün için canlı Mock Capital (MOCK) fiyatı, 0.02506535 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 25.04K USD. MOCK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mock Capital Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.44 USD
- Gün içindeki Mock Capital fiyat değişimi +4.39%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, Mock Capital / USD fiyat değişimi, $ +0.0010532.
Son 30 gün içerisinde, Mock Capital / USD fiyat değişimi, $ -0.0045007292.
Son 60 gün içerisinde, Mock Capital / USD fiyat değişimi, $ -0.0244687395.
Son 90 gün içerisinde, Mock Capital / USD fiyat değişimi, $ -4.361351941443615.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0010532
|+4.39%
|30 Gün
|$ -0.0045007292
|-17.95%
|60 Gün
|$ -0.0244687395
|-97.61%
|90 Gün
|$ -4.361351941443615
|-99.42%
En güncel Mock Capital fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.85%
+4.39%
-3.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Mock Capital - Your AI Powered Tooling Solution Amplifying traders profits through tooling and bots on social applications like Discord and Telegram. Offering dozens of never before seen tools and bots to help you win. Token can be used for trading, swap, revenue share and profit generation. We are also planning to open staking for our token users which will allow users to get monthly based returns
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|1 MOCK / AUD
A$0.0403552135
|1 MOCK / GBP
￡0.020553587
|1 MOCK / EUR
€0.0243133895
|1 MOCK / USD
$0.02506535
|1 MOCK / MYR
RM0.112794075
|1 MOCK / TRY
₺0.8895692715
|1 MOCK / JPY
¥3.95531223
|1 MOCK / RUB
₽2.587746734
|1 MOCK / INR
₹2.168654082
|1 MOCK / IDR
Rp410.907311304
|1 MOCK / PHP
₱1.472338659
|1 MOCK / EGP
￡E.1.264296254
|1 MOCK / BRL
R$0.151394714
|1 MOCK / CAD
C$0.0358434505
|1 MOCK / BDT
৳3.0486985205
|1 MOCK / NGN
₦38.9212248265
|1 MOCK / UAH
₴1.0605149585
|1 MOCK / VES
Bs1.32846355
|1 MOCK / PKR
Rs6.991728729
|1 MOCK / KZT
₸13.304186473
|1 MOCK / THB
฿0.870770259
|1 MOCK / TWD
NT$0.82715655
|1 MOCK / CHF
Fr0.0228094685
|1 MOCK / HKD
HK$0.195008423
|1 MOCK / MAD
.د.م0.2524080745