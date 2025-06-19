moheji Fiyatı (MOJ)
Bugün için canlı moheji (MOJ) fiyatı, 0,00002498 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 24,96K USD. MOJ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
moheji Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki moheji fiyat değişimi -%65,48
- Dolaşımdaki arz: 999,18M USD.
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Gün içerisinde, moheji / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, moheji / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, moheji / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, moheji / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%65,48
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel moheji fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%29,55
-%65,48
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese “Henohenomoheji” face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji’s mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem.
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|1 MOJ / VND
₫0,6573487
|1 MOJ / AUD
A$0,0000384692
|1 MOJ / GBP
￡0,0000184852
|1 MOJ / EUR
€0,0000217326
|1 MOJ / USD
$0,00002498
|1 MOJ / MYR
RM0,0001064148
|1 MOJ / TRY
₺0,0009882088
|1 MOJ / JPY
¥0,0036290944
|1 MOJ / RUB
₽0,0019606802
|1 MOJ / INR
₹0,0021652664
|1 MOJ / IDR
Rp0,4095081312
|1 MOJ / KRW
₩0,0344551638
|1 MOJ / PHP
₱0,0014348512
|1 MOJ / EGP
￡E.0,0012629888
|1 MOJ / BRL
R$0,0001371402
|1 MOJ / CAD
C$0,0000342226
|1 MOJ / BDT
৳0,0030533054
|1 MOJ / NGN
₦0,0386685404
|1 MOJ / UAH
₴0,0010409166
|1 MOJ / VES
Bs0,00254796
|1 MOJ / PKR
Rs0,0070803312
|1 MOJ / KZT
₸0,0129698658
|1 MOJ / THB
฿0,0008210926
|1 MOJ / TWD
NT$0,0007389084
|1 MOJ / AED
د.إ0,0000916766
|1 MOJ / CHF
Fr0,0000204836
|1 MOJ / HKD
HK$0,0001958432
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.د.م0,0002283172
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$0,000475869