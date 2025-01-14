Momo v2 Fiyatı (MOMO V2)
Bugün için canlı Momo v2 (MOMO V2) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 17.07K USD. MOMO V2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Momo v2 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 46.08 USD
- Gün içindeki Momo v2 fiyat değişimi +2.48%
- Dolaşımdaki arz: 701.46B USD.
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Gün içerisinde, Momo v2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Momo v2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Momo v2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Momo v2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.48%
|30 Gün
|$ 0
|-18.10%
|60 Gün
|$ 0
|-21.33%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Momo v2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.69%
+2.48%
-10.74%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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