MOMOJI Fiyatı (EMOJI)
Bugün için canlı MOMOJI (EMOJI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EMOJI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MOMOJI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 45.06 USD
- Gün içindeki MOMOJI fiyat değişimi +0.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MOMOJI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MOMOJI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MOMOJI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MOMOJI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.75%
|30 Gün
|$ 0
|+21.61%
|60 Gün
|$ 0
|+41.82%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MOMOJI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.30%
+0.75%
-51.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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