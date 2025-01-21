Mondo Community Coin Fiyatı (MNDCC)
Bugün için canlı Mondo Community Coin (MNDCC) fiyatı, 0.01158301 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MNDCC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mondo Community Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 78.53 USD
- Gün içindeki Mondo Community Coin fiyat değişimi +1.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Mondo Community Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.00019307.
Son 30 gün içerisinde, Mondo Community Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0026390405.
Son 60 gün içerisinde, Mondo Community Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0026429116.
Son 90 gün içerisinde, Mondo Community Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.002231439231444996.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00019307
|+1.70%
|30 Gün
|$ -0.0026390405
|-22.78%
|60 Gün
|$ -0.0026429116
|-22.81%
|90 Gün
|$ -0.002231439231444996
|-16.15%
En güncel Mondo Community Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+1.70%
-10.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 MNDCC / EUR
€0.0111196896
|1 MNDCC / USD
$0.01158301
|1 MNDCC / MYR
RM0.0517760547
|1 MNDCC / TRY
₺0.4125868162
|1 MNDCC / JPY
¥1.8055595988
|1 MNDCC / RUB
₽1.1534361358
|1 MNDCC / INR
₹1.003088666
|1 MNDCC / IDR
Rp189.8853794544
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₱0.6778377452
|1 MNDCC / EGP
￡E.0.5827412331
|1 MNDCC / BRL
R$0.0701930406
|1 MNDCC / CAD
C$0.0166795344
|1 MNDCC / BDT
৳1.4123164093
|1 MNDCC / NGN
₦17.9859820979
|1 MNDCC / UAH
₴0.4891505123
|1 MNDCC / VES
Bs0.62548254
|1 MNDCC / PKR
Rs3.2300381686
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₸6.144786805
|1 MNDCC / THB
฿0.3950964711
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NT$0.3793435775
|1 MNDCC / CHF
Fr0.0105405391
|1 MNDCC / HKD
HK$0.0901158178
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.د.م0.1160617602