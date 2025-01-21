MONEYBEE Fiyatı (MONEYBEE)
Bugün için canlı MONEYBEE (MONEYBEE) fiyatı, 0.00004721 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MONEYBEE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MONEYBEE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.87 USD
- Gün içindeki MONEYBEE fiyat değişimi -9.88%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MONEYBEE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MONEYBEE / USD fiyat değişimi, $ +0.0000428768.
Son 60 gün içerisinde, MONEYBEE / USD fiyat değişimi, $ -0.0000251374.
Son 90 gün içerisinde, MONEYBEE / USD fiyat değişimi, $ -0.00013559753400868775.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.88%
|30 Gün
|$ +0.0000428768
|+90.82%
|60 Gün
|$ -0.0000251374
|-53.24%
|90 Gün
|$ -0.00013559753400868775
|-74.17%
En güncel MONEYBEE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.28%
-9.88%
+10.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 MONEYBEE / AUD
A$0.000075536
|1 MONEYBEE / GBP
￡0.0000382401
|1 MONEYBEE / EUR
€0.0000453216
|1 MONEYBEE / USD
$0.00004721
|1 MONEYBEE / MYR
RM0.0002110287
|1 MONEYBEE / TRY
₺0.0016816202
|1 MONEYBEE / JPY
¥0.0073590948
|1 MONEYBEE / RUB
₽0.0047011718
|1 MONEYBEE / INR
₹0.004088386
|1 MONEYBEE / IDR
Rp0.7739343024
|1 MONEYBEE / PHP
₱0.0027627292
|1 MONEYBEE / EGP
￡E.0.0023751351
|1 MONEYBEE / BRL
R$0.0002860926
|1 MONEYBEE / CAD
C$0.0000679824
|1 MONEYBEE / BDT
৳0.0057563153
|1 MONEYBEE / NGN
₦0.0733072159
|1 MONEYBEE / UAH
₴0.0019936783
|1 MONEYBEE / VES
Bs0.00254934
|1 MONEYBEE / PKR
Rs0.0131649806
|1 MONEYBEE / KZT
₸0.025044905
|1 MONEYBEE / THB
฿0.0016103331
|1 MONEYBEE / TWD
NT$0.0015461275
|1 MONEYBEE / CHF
Fr0.0000429611
|1 MONEYBEE / HKD
HK$0.0003672938
|1 MONEYBEE / MAD
.د.م0.0004730442