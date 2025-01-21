Moneybrain BiPS Fiyatı (BIPS)
Bugün için canlı Moneybrain BiPS (BIPS) fiyatı, 20.39 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BIPS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Moneybrain BiPS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 368.56 USD
- Gün içindeki Moneybrain BiPS fiyat değişimi +1.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Moneybrain BiPS / USD fiyat değişimi, $ +0.356679.
Son 30 gün içerisinde, Moneybrain BiPS / USD fiyat değişimi, $ -0.6720849850.
Son 60 gün içerisinde, Moneybrain BiPS / USD fiyat değişimi, $ +4.3710919770.
Son 90 gün içerisinde, Moneybrain BiPS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.356679
|+1.78%
|30 Gün
|$ -0.6720849850
|-3.29%
|60 Gün
|$ +4.3710919770
|+21.44%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Moneybrain BiPS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.17%
+1.78%
-1.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The BiPS Exchange Token is a new digital currency backed by Property and Assets. The UK Regulator define BiPS as an Exchange Token. The BiPS Exchange Tokens will be sold in an orderly manner to create stability and value for the BiPS Exchange Token holders. Unlike other digital currencies that have very little behind them, the BiPS network will have cash and property creating stability and liquidity together underpinned by the following four elements: 1. Security (Proven regulated platform) 2. Trust (Our team) 3. Regulation (where appropriate) 4. Privacy (Blockchain anonymity via smart contracts and centralized ledger) The BiPS Exchange Token is used to securely remit, store or trade globally on blockchain Token exchanges, both in and out of FIAT (GBP, USD, Euro) and other digital currencies via the secure BiPS and other Ethereum digital wallets and our global technology platform.
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A$32.624
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￡16.5159
|1 BIPS / EUR
€19.5744
|1 BIPS / USD
$20.39
|1 BIPS / MYR
RM91.1433
|1 BIPS / TRY
₺726.2918
|1 BIPS / JPY
¥3,178.3932
|1 BIPS / RUB
₽2,030.4362
|1 BIPS / INR
₹1,765.774
|1 BIPS / IDR
Rp334,262.2416
|1 BIPS / PHP
₱1,193.2228
|1 BIPS / EGP
￡E.1,025.8209
|1 BIPS / BRL
R$123.5634
|1 BIPS / CAD
C$29.3616
|1 BIPS / BDT
৳2,486.1527
|1 BIPS / NGN
₦31,661.3881
|1 BIPS / UAH
₴861.0697
|1 BIPS / VES
Bs1,101.06
|1 BIPS / PKR
Rs5,685.9554
|1 BIPS / KZT
₸10,816.895
|1 BIPS / THB
฿695.5029
|1 BIPS / TWD
NT$667.7725
|1 BIPS / CHF
Fr18.5549
|1 BIPS / HKD
HK$158.6342
|1 BIPS / MAD
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