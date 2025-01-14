Monii Fiyatı (M)
Bugün için canlı Monii (M) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.98K USD. M / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Monii Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 438.49 USD
- Gün içindeki Monii fiyat değişimi -17.98%
- Dolaşımdaki arz: 456.90M USD.
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Gün içerisinde, Monii / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Monii / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Monii / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Monii / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-17.98%
|30 Gün
|$ 0
|-96.79%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Monii fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.25%
-17.98%
-64.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$Monii transcends the typical meme coin narrative by forging a dynamic community-centric ecosystem: Robust Community: Boasting over 4,000 holders, $Monii has cultivated a vibrant, expanding community that shares not just in the potential financial growth but in the collective spirit of crypto enthusiasm. Innovative Marketing: Employing guerrilla marketing strategies, $Monii leverages the unpredictability of viral content and the immediacy of live streaming to connect with and grow its audience, creating organic buzz and engagement. Mission-Driven: More than just profit, $Monii aims to dismantle the perception that cryptocurrencies are merely speculative tools. It's about demonstrating crypto's potential for unity, showcasing that beyond the charts and trades lies a community with real connections. A Family, Not Just a Token: At its core, $Monii is about bringing together individuals from diverse backgrounds under the crypto banner, fostering a sense of belonging and family among its members. It's about creating real-world ties in a digital space. This approach not only seeks to change minds about the value of meme coins but also aims to enrich the crypto landscape by emphasizing community, authenticity, and shared purpose over mere financial speculation.
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