MonoSwap USD Fiyatı (MUSD)
Bugün için canlı MonoSwap USD (MUSD) fiyatı, 0.00000642 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MonoSwap USD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.70 USD
- Gün içindeki MonoSwap USD fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MonoSwap USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MonoSwap USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0000064199.
Son 60 gün içerisinde, MonoSwap USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0000064199.
Son 90 gün içerisinde, MonoSwap USD / USD fiyat değişimi, $ -1.321192896238931.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0000064199
|-99.99%
|60 Gün
|$ -0.0000064199
|-99.99%
|90 Gün
|$ -1.321192896238931
|-99.99%
En güncel MonoSwap USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MUSD is a way of giving back the native yield and the gas revenue share from Blast, along with other sources of income, to MonoSwap's users and supporters. The collateral comes from: - Users deposit USDB at the market rate in order to mint new MUSD. - Part of the fees from transactions on MonoSwap will be converted to USDB and deposited into the collateral to back MUSD. This deposit does not put new MUSD in circulation. - All of Blast's native yield from ETH, USDB, and gas revenue share will be gathered in the Mono Treasury, then converted into USDB and deposited into the collateral to back MUSD, which does not put new MUSD in circulation either. MUSD Features: - MUSD is not pegged but backed by the yield-generating USDB - Blast's auto-rebasing stablecoin - With a unique mechanism, MUSD's price does not go down, and can't be lower than USDB - MUSD holds value down to the last holder even when everyone sells out - The value of MUSD can increase faster after a massive dump - Anyone can redeem MUSD for USDB at any time - Value growth is attentively controlled - There’s no maximum supply
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MUSD / AUD
A$0.0000103362
|1 MUSD / GBP
￡0.0000052644
|1 MUSD / EUR
€0.0000061632
|1 MUSD / USD
$0.00000642
|1 MUSD / MYR
RM0.0000288258
|1 MUSD / TRY
₺0.000228552
|1 MUSD / JPY
¥0.0010033818
|1 MUSD / RUB
₽0.000653877
|1 MUSD / INR
₹0.0005555868
|1 MUSD / IDR
Rp0.1052458848
|1 MUSD / PHP
₱0.00037557
|1 MUSD / EGP
￡E.0.0003230544
|1 MUSD / BRL
R$0.0000390978
|1 MUSD / CAD
C$0.0000092448
|1 MUSD / BDT
৳0.0007799658
|1 MUSD / NGN
₦0.0100155852
|1 MUSD / UAH
₴0.000270282
|1 MUSD / VES
Bs0.00034668
|1 MUSD / PKR
Rs0.0017887404
|1 MUSD / KZT
₸0.00340581
|1 MUSD / THB
฿0.000219885
|1 MUSD / TWD
NT$0.0002103192
|1 MUSD / CHF
Fr0.0000058422
|1 MUSD / HKD
HK$0.0000499476
|1 MUSD / MAD
.د.م0.0000644568