Monsoon Finance Fiyatı (MCASH)
Bugün için canlı Monsoon Finance (MCASH) fiyatı, 0.00030955 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MCASH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Monsoon Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 88.17 USD
- Gün içindeki Monsoon Finance fiyat değişimi -2.41%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Monsoon Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Monsoon Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0000351112.
Son 60 gün içerisinde, Monsoon Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0000262200.
Son 90 gün içerisinde, Monsoon Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0000444236695201843.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.41%
|30 Gün
|$ -0.0000351112
|-11.34%
|60 Gün
|$ -0.0000262200
|-8.47%
|90 Gün
|$ -0.0000444236695201843
|-12.54%
En güncel Monsoon Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.05%
-2.41%
-1.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Monsoon Finance is a multichain privacy protocol building a suite of privacy services for DeFi users on every smart contracts blockchain. Monsoon uses zk-SNARKs to break the link between cross-chain and wallet-to-wallet transactions. Monsoon is building three privacy services: a wallet-to-wallet privacy tool, a multi-chain privacy bridge, and a multi-chain privacy DEX. The wallet-to-wallet privacy tool is a fork of Tornado Cash that supports multiple different EVM blockchains (including BSC, Polygon, Avalanche, Moonbeam, Acala, etc) with a built-in protocol fee. The multi-chain decentralized privacy bridge will allow users to move assets across any blockchain in a completely private and decentralized way. Monsoon nodes will stake MCASH to validate cross-chain transactions, but these transactions use zk-SNARKS to prevent nodes or any onlookers from linking deposits to withdrawals. A majority consensus amongst staking nodes must be achieved for transactions to be processed, meaning the process is both decentralized and private.
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|1 MCASH / AUD
A$0.0004983755
|1 MCASH / GBP
￡0.000253831
|1 MCASH / EUR
€0.000297168
|1 MCASH / USD
$0.00030955
|1 MCASH / MYR
RM0.0013898795
|1 MCASH / TRY
₺0.01101998
|1 MCASH / JPY
¥0.0483795695
|1 MCASH / RUB
₽0.0315276675
|1 MCASH / INR
₹0.026788457
|1 MCASH / IDR
Rp5.074589352
|1 MCASH / PHP
₱0.018108675
|1 MCASH / EGP
￡E.0.015576556
|1 MCASH / BRL
R$0.0018851595
|1 MCASH / CAD
C$0.000445752
|1 MCASH / BDT
৳0.0376072295
|1 MCASH / NGN
₦0.482916573
|1 MCASH / UAH
₴0.013032055
|1 MCASH / VES
Bs0.0167157
|1 MCASH / PKR
Rs0.086246821
|1 MCASH / KZT
₸0.164216275
|1 MCASH / THB
฿0.0106020875
|1 MCASH / TWD
NT$0.010140858
|1 MCASH / CHF
Fr0.0002816905
|1 MCASH / HKD
HK$0.002408299
|1 MCASH / MAD
.د.م0.003107882