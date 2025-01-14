Moo Tun Fiyatı (MOOTUN)
Bugün için canlı Moo Tun (MOOTUN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 13.46K USD. MOOTUN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Moo Tun Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.98 USD
- Gün içindeki Moo Tun fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 98.00M USD.
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Gün içerisinde, Moo Tun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Moo Tun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Moo Tun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Moo Tun / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-0.29%
|60 Gün
|$ 0
|+2.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Moo Tun fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-10.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Moo Tun (MOO DENGS older Brother) aims to create an unique community involved in a lot of activities such as meme contest , raid contest and a lot more. Moo Tun is a new token build on eth chain with 0% tax on buy and sell and with the liquidity pool burned forever. In the peaceful rivers of Thailand, Moo Tun, a gentle and protective hippo, roams the waters, always watching over his playful younger sister, Moo Deng. Moo Tun is known for his calm demeanor and strong protective instincts, especially when it comes to his sister, who loves to splash and play in the river currents.
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